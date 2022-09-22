Xiaomi Civi 2 nasıl görünecek? Tasarımı belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi Civi 2 nasıl görünecek? Tasarımı belli oldu!

22.09.2022 11:32
Xiaomi Civi 2 nasıl görünecek? Tasarımı belli oldu!

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Xiaomi Civi 2 modelinin tasarımı gözler önüne seren resmi posterleri yayınlandı.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, 2021'de tanıttığı Civi modelinin devamı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nisan ayında Civi 1S modelini de vitrine çıkaran üretici, artık Civi 2 için de geri sayıma geçti. Akıllı telefonla ilgili bazı detaylar halihazırda biliniyor ve lansman tarihi yaklaştıkça bu sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Xiaomi Civi'nin tasarımı belli oldu.

Xiaomi Civi 2 tasarımı belli oldu

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Civi 2 modelinin 27 Eylül'de Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulacağını duyurdu. Globale de gelme ihtimali söz konusu olan akıllı telefonun tasarımı da büyük ölçüde belli oldu. Çinli üretici, etkinlik öncesi cihazın arka panel tasarımı yayınladığı görsellerle gözler önüne serdi.

Xiaomi Civi 2 <a class='keyword-sd' href='/nasil/' title='nasıl'>nasıl</a> görünecek? Tasarımı belli oldu!

Modelin paylaşılan görüntülerine baktığımızda arka panelinin dalgalı desenlere sahip olacağını söylemek mümkün. Öte yandan sadece beyaz renk karşımıza çıkıyor, ancak farklı renk seçenekleri de büyük ihtimalle kullanıcılara sunulacak.

Xiaomi mi Band 7 Pro Avrupa fiyatı sızdırıldı

Görseller ayrıca Xiaomi Civi 2'nin 50 Megapiksel ana kameraya ve Dolby Atmos desteğine sahip olacağını doğruluyor. Cihazın sağ tarafında ses ve güç düğmesi mevcut. Modelde üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Akıllı telefonun ön tasarımı henüz belli olmasa da delikli OLED bir panelin kullanılması kuvvetle muhtemel. Ayrıca Xiaomi, ürünün 7.23 mm kalınlığında ve 171 gram ağırlığında olduğunu açıkladı. Bu da kendisini geçen yıl tanıtılan selefi Civi'den daha kalın ve ağır yapıyor. Bu, cihazın daha iyi donanımlara sahip olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Nisan ayında piyasaya sürülen Xiaomi Civi 1S'in teknik özellikleriyse şöyle:

Ekran: 6.55 inç, OLED, HDR10+, 120 Hz yenileme ve 240 Hz örnekleme hızıÇözünürlük: 1080×2400 piksel – Full HD+Cam koruması: Gorilla Glass 5Boyutlar ve ağırlık: 158.3 x 71.5 x 7 mm – 166 gramDonanım: İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) – (1×2.5 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55)Grafik İşlem Birimi: Adreno 642LDepolama – RAM: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM – UFS 2.2Kamera: Ana kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş açılı)2. kamera: 8 MP, f/2.2, 120 derece (ultra geniş açılı)3. kamera: 2 MP, f/2.4 (makro)Arka kamera video: 4K 30 FPS – 1080p 30/60/120 FPSÖn kamera: 32 MP, 24mm (geniş açılı)Ön kamera video: 1080p @ 30/60fpsDiğer: Batarya: 4500 mAh, 55W hızlı şarj desteğiİşletim istemi: Android 12 işletim sistemi – MIUI 13 arayüzüEk Özellikler: Ekrandan parmak izi okuyucu

Ürünün seleflerinde olduğu gibi konseptini koruması bekleniyor. Bu da daha çok kadınlara hitap edeceği anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Çin İmalatı, Küresel Tedarik Zincirinin İstikrara Kavuşmasına Katkıda Bulunuyor Çin İmalatı, Küresel Tedarik Zincirinin İstikrara Kavuşmasına Katkıda Bulunuyor Çin, Küresel İstikrarsızlığa Rağmen Karbon Hedeflerine Bağlı Kalacak Çin, Küresel İstikrarsızlığa Rağmen Karbon Hedeflerine Bağlı Kalacak Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı Boyunca 1 Milyon Hektarlık Alanda Ağaçlandırma Tamamlandı Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı Boyunca 1 Milyon Hektarlık Alanda Ağaçlandırma Tamamlandı
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Civi 2 nasıl görünecek? Tasarımı belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:28 Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi
18:24 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 'Amerikan okullarında da okumadı' sözlerine Ümit Özdağ'dan cevap gecikmedi
18:04 Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi
18:02 "Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 19:02:38. #1.13#
SON DAKİKA: Xiaomi Civi 2 nasıl görünecek? Tasarımı belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement