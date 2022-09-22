Xiaomi Civi 2 nasıl görünecek? Tasarımı belli oldu!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, 2021'de tanıttığı Civi modelinin devamı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nisan ayında Civi 1S modelini de vitrine çıkaran üretici, artık Civi 2 için de geri sayıma geçti. Akıllı telefonla ilgili bazı detaylar halihazırda biliniyor ve lansman tarihi yaklaştıkça bu sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Xiaomi Civi'nin tasarımı belli oldu.

Xiaomi Civi 2 tasarımı belli oldu

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Civi 2 modelinin 27 Eylül'de Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulacağını duyurdu. Globale de gelme ihtimali söz konusu olan akıllı telefonun tasarımı da büyük ölçüde belli oldu. Çinli üretici, etkinlik öncesi cihazın arka panel tasarımı yayınladığı görsellerle gözler önüne serdi.

Modelin paylaşılan görüntülerine baktığımızda arka panelinin dalgalı desenlere sahip olacağını söylemek mümkün. Öte yandan sadece beyaz renk karşımıza çıkıyor, ancak farklı renk seçenekleri de büyük ihtimalle kullanıcılara sunulacak.

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Görseller ayrıca Xiaomi Civi 2'nin 50 Megapiksel ana kameraya ve Dolby Atmos desteğine sahip olacağını doğruluyor. Cihazın sağ tarafında ses ve güç düğmesi mevcut. Modelde üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Akıllı telefonun ön tasarımı henüz belli olmasa da delikli OLED bir panelin kullanılması kuvvetle muhtemel. Ayrıca Xiaomi, ürünün 7.23 mm kalınlığında ve 171 gram ağırlığında olduğunu açıkladı. Bu da kendisini geçen yıl tanıtılan selefi Civi'den daha kalın ve ağır yapıyor. Bu, cihazın daha iyi donanımlara sahip olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Nisan ayında piyasaya sürülen Xiaomi Civi 1S'in teknik özellikleriyse şöyle: