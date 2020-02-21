"Önümüzdeki maçlara odaklanacağız" - Son Dakika
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"Önümüzdeki maçlara odaklanacağız"

45 dakika önce

Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "Maalesef üzücü bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz fakat önümüzdeki 5 maç daha var. En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Pazartesi günü İsveç ile oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz o maçı" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal - Mehmet Kalay/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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