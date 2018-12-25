Son Dakika Haberleri: Önümüzdeki Süreç Daha da Hareketli Olacak"

Önümüzdeki Süreç Daha da Hareketli Olacak"

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bugüne kadar bin 725 günü dolu dolu geçirdik.

Önümüzdeki Süreç Daha da Hareketli Olacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bugüne kadar bin 725 günü dolu dolu geçirdik. Vatandaşa verdiğimiz sözleri en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreç daha da hareketli olacak." dedi.

Albayrak, partisince kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Yerel Seçim Trakya Bölge Çalıştay"ında yaptığı konuşmada, yerel seçimde başarılı olmak için çok çalışacaklarını söyledi.

Görev süresinin dolu dolu geçtiğini aktaran Albayrak, hizmet için tekrar göreve talip olduğunu ve yeniden aday gösterildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar bugün itibarıyla tam 100 gün sonra Türkiye'de seçim var. Yani bizim de şu an arkadaşlarla beraber bu görevde bin 725'inci günümüzdeyiz. Bugüne kadar bin 725 günü dolu dolu geçirdik. Vatandaşa verdiğimiz sözleri en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreç daha da hareketli olacak."

Çalıştaya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:42 Kaynak: AA

Politika
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