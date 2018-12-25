Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, "Bugüne kadar bin 725 günü dolu dolu geçirdik. Vatandaşa verdiğimiz sözleri en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreç daha da hareketli olacak." dedi.
Albayrak, partisince kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Yerel Seçim Trakya
Bölge Çalıştay"ında yaptığı konuşmada, yerel seçimde başarılı olmak için çok çalışacaklarını söyledi.
Görev süresinin dolu dolu geçtiğini aktaran Albayrak, hizmet için tekrar göreve talip olduğunu ve yeniden aday gösterildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Değerli arkadaşlar bugün itibarıyla tam 100 gün sonra Türkiye
'de seçim var. Yani bizim de şu an arkadaşlarla beraber bu görevde bin 725'inci günümüzdeyiz. Bugüne kadar bin 725 günü dolu dolu geçirdik. Vatandaşa verdiğimiz sözleri en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreç daha da hareketli olacak."
Çalıştaya, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Kırklareli
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
, Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
, Çorlu
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
ve partililer katıldı.