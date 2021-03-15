Önümüzdeki üç yılda Almanya'dan 20 milyon turist beklentisi

Tüm dünyanın 1 yılı aşkın süredir mücadele verdiği korona virüs sürecinde, aldığı önlemler ve Güvenli Turizm Sertifikası ile dünyaya örnek olan Türkiye'ye önümüzdeki 3 yılda Almanya'dan 20 milyon turist bekleniyor. Turizmci Recep Yavuz, "Almanlar 'Önümüzdeki 3 yıl için hangi ülkeleri tatil için düşünürsünüz' sorusuna yüzde 7 oranında Türkiye cevabı vermiş. Bu da en az 5 milyon Alman turist demek. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da buna eklersek 2021-2023 süresini kapsayan 3 yıllık süre içinde Almanya'dan 20 milyon ziyaretçimiz olabilir" dedi.

Seyahat edenlerin sayısının 2020 yılında 30 yıl gerilediğini söyleyen NBK Genel Müdürü, turizmci Recep Yavuz, "Korona yılı olarak geçen 2020 yılında Almanya'da yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 50,5 milyon seyahat gerçekleşti. Her ne kadar geçen seneye göre yüzde 30 civarında bir düşüş olsa da yine de korona gölgesinde 50 milyon seyahat dünyada herhalde çok az ülkede gerçekleşmiştir. Bu seyahat edenler kişi başı 892 Euro harcamışlar. Bu seyahatlerin yarıya yakını ülke içinde ve kısa süreli olduğu için kişi başı harcama 1000 Euro dan aşağıya düşmüş. Bununla birlikte 1970'lerden itibaren sürekli yukarıya doğru yükselen Seyahat edenlerin sayısı 2020 yılında 30 yıl gerileyerek 50,5 milyon seyahat ile 1990 yılların seviyesine inmiş. Korona Almanya'yı turizmde Batı Almanya- Doğu Almanya günlerine geri döndürmüş. Bununla birlikte korona, yasaklar, engellemeler arasından sıvışan Almanlar, kısıtlı da olsa bir yerlere kaçmışlar" dedi.

"2020 yılında 9 ülkeye 10 milyon Alman gitti"

2020 yılında Almanların ziyaret ettiği ülkelerden bahseden Yavuz, "2020 yılında Almanların neredeyse yarıya yakını arabasıyla, karavanı ile kendi ülkesinde seyahat etmiş ve Almanya tarihinde ilk kez iç turizm toplam seyahat edenlerin yüzde 45'ine gelmiş. Almanya için seyahat oranı yıllardır yüzde 30-33 arasında değişiyordu. Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz hattındaki 9 ülkeye 10 milyon Alman seyahat etmiş. Bizim bulunduğumuz ve Kuzey Afrika'yı da kapsayan bölgeyi 3 milyon Alman seyahat gerçekleştirmiş. 9 milyon kişi de Avrupa'nın diğer ülkelerine seyahat etmiş. Korona Almanya'da yurt dışı seyahati 24,4 milyon azaltırken, iç turizmde 4 milyon seyahat artışı gerçekleşmiş. Bundan da en çok yararlanan 2 milyon ziyaretçi ile en çok korona vakasının gerçekleştiği Bavyera eyaleti oldu" diye konuştu.

"Yunanistan'a gelen turistin iki katı Alman Türkiye'ye geldi"

Yunanistan'a gelen Alman turistin iki katının Türkiye'ye geldiğini söyleyen Recep Yavuz, "Yurt dışında ülkelere göre bakılınca klasik resim korona yılında da değişmemiş. 27,7 milyon yurt dışı seyahatin, ülkelere göre ilk 10 sıralaması şöyle; İspanya, İtalya, Avusturya, Türkiye, Hollanda, Hırvatistan, Polonya, Yunanistan, Fransa, Danimarka. Neredeyse Yunanistan'ın iki katı Alman Türkiye'ye geldi" şeklinde konuştu.

"Turizm ihtiyaçlarda beslenmeden sonra ikinci sırada"

Yapılan ankette turizmin beslenmeden sonra ikinci sırada yer aldığını söyleyen Yavuz, "Almanya'da yapılan bir ankette katılımcılara 'ihtiyaç öncelikleriniz nelerdir?', 'Hangileri için para harcardınız? 'Sorusu yöneltilmiş. İlk sırada yeme içme, beslenme gelirken ikinci sırada tatil ve seyahat gelmiş. Tatile ve seyahate bu kadar düşkün bir millet bastırılmış, dizginlenmiş tatil hakkını coşkuyla yaşamak isteyecektir. Birçok Almanda 'Mart 2021 de, Mart 2020 ye göre daha iyi, daha bilinçli, daha bilgili durumdayız' diyerek, tedbirlerini alıp tatiline gitmek istiyor. Peki, korona sonrası nereye gitmek istiyorlar? Aslında bırakın korona sonrasını, sorulan soruda 'önümüzdeki 3 yıl için hangi ülkeleri tatil için düşünürsünüz' sorusunun bile cevabı belli. Yani en az 5 milyon Alman önümüzdeki 3 yıl içinde her yıl Türkiye'ye gideceğini belirtmiş. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da buna eklersek 2021-2023 süresini kapsayan 3 yıllık süre içinde Almanya'dan 20 milyon ziyaretçimiz olabilir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA