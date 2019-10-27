Önümüzdeki yıl 450 fuar var
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Türkiye, 2020'de savunmadan tarıma, tekstilden teknolojiye birçok ürünün sergileneceği 136'sı uluslararası olmak üzere toplam 450 fuara ev sahipliği yapacak.
Türkiye, 2020'de savunmadan tarıma, tekstilden teknolojiye birçok ürünün sergileneceği 136'sı uluslararası olmak üzere toplam 450 fuara ev sahipliği yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:19
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