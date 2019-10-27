Son Dakika Haberleri: Önümüzdeki yıl 450 fuar var
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Önümüzdeki yıl 450 fuar var

33 dakika önce

Türkiye, 2020'de savunmadan tarıma, tekstilden teknolojiye birçok ürünün sergileneceği 136'sı uluslararası olmak üzere toplam 450 fuara ev sahipliği yapacak.

Önümüzdeki yıl 450 fuar var, System.String[]

Türkiye, 2020'de savunmadan tarıma, tekstilden teknolojiye birçok ürünün sergileneceği 136'sı uluslararası olmak üzere toplam 450 fuara ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:19 
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