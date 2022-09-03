Android 14 uydu desteği ile gelecek! - Son Dakika
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Android 14 uydu desteği ile gelecek!

03.09.2022 00:41
Android 14 uydu desteği ile gelecek!

Önümüzdeki yıl içinde piyasaya sunulması beklenen Android 14, uydu bağlantısı desteği ile gelecek. İşte detaylar!

Android 13'ün resmi olarak piyasaya çıkmasından sonra Google, Android 14 için çalışmalara başladı. Android 14'ün beta sürümünün ise 2023 Nisan'da yayınlanacağı düşünülüyor. Bununla birlikte sürümle ilgili detaylar da ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de bugün belli oldu. Haberlere göre Google, Android 14 ile birlikte uydu bağlantı desteği sunacak.

Android 14 ile uydu iletişimi sağlamak mümkün olacak

Uydu teknolojisinin günümüzde gelişmesiyle birlikte üreticiler, akıllı telefonlar için 'uydu bağlantı' sunmaya başladı. Uydu bağlantısı ile birlikte akıllı telefonlarla hücresel bağlantının çekmediği yerlerde dahi iletişim kurmak mümkün hale gelecek. SpaceX ve T-Mobile'ın telefonları doğrudan uydulara bağlama planlarının ardından Google'dan da bir haber geldi.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022

Google'ın Platformlar ve Ekosistemlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer, şirketin neleri başardığıyla ilgili bir Tweet attı. Bununla birlikte paylaşımında, uydu bağlantı desteğinin sonraki Android sürümünde aktif olacağını duyurdu.

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Uydu desteğiyle birlikte telefonların çekmediği yerlerde alçak Dünya yörüngesinde olan uydularla iletişim kurmak mümkün olacak. Burada amaç ilk olarak acil durum mesajları olacak. Geniş çaplı konuşmanın ardından yüksek ihtimalle her yıl binlerce insanın hayatı söz konusu olacak

Ayrıca Apple'ın 7 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılması planlanan iPhone 14 serisinde de uydu bağlantı desteği yer alacak. Bunun yanı sıra Apple'ın uydu iletişim konusuyla ilgili Globalstar ile anlaştığı iddia edildi. İddiaların doğru olması sonucunda yeni modeller, sadece acil durumlarda kullanımda olacak bir uydu iletişim altyapısına sahip olacak.

Android 14 uydu desteği ile gelecek!

Ek olarak Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uydu iletişimi için T-Mobile ile iş birliğine gideceği geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. iPhone 14 serisinin de bu haberle gündeme gelmesi, uydu bağlantısıyla ilgili daha fazla detayla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor.

Peki, siz Android 14 uydu bağlantısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Google, Apple, Teknoloji, Son Dakika

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