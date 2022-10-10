Galaxy S23 FE hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika
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Galaxy S23 FE hakkında ilk bilgiler geldi!

10.10.2022 10:42
Galaxy S23 FE hakkında ilk bilgiler geldi!

Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S23 FE modelinin güç alacağı işlemci ilgili ilk detaylar geldi.

Galaxy S modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak çıkış yapan FE, bugüne dek hep çeşitli sıkıntılarla gündeme geldi. Özellikle Galaxy S21 FE, 2021'de çıkması gerektiği halde çip krizi dahil birçok nedenden dolayı 2022 yılına kadar ertelendi. Hatta son dönemde ortaya atılan iddiaların ortak noktası Güney Koreli üreticinin Galaxy S22 FE'yi pas geçtiği yönünde. Bu bağlamda Galaxy S23 FE modelinin güç alacağı işlemci ile ilgili ilk bilgiler geldi.

Galaxy S23 FE için işlemci iddiası

Bilindiği üzere son dönemde Samsung'un halihazırda sorunlarla gündemden düşmeyen FE serisiyle ilgili kritik bir karar verdiği ve bu kapsamda Galaxy S22 FE modelini rafa kaldırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu kararın Galaxy S22 serisinin iyi giden satışlarını yeni bir cihazla etkilememesi nedeniyle verildiği belirtildi.

Galaxy S23 FE hakkında ilk bilgiler geldi!

Samsung, büyük ihtimalle FE serisine 2023'te Galaxy S23 FE ile devam edecek. Hatta SamMobile'a göre akıllı telefonun önümüzdeki ay tanıtılması beklenen orta-üst işlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2'den güç alma ihtimali bulunuyor.

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Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Roland Quandt, Qualcomm'un SM7475 model numaralı ve orta-üst segmente hitap eden bir işlemci üzerinde çalıştığını duyurdu. Snapdragon 7 Gen 2 veya 7+ Gen 1 şeklinde adlandırılması beklenen yonga seti; selefine kıyasla ciddi iyileştirmelerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Mayıs ayında tanıtılan Snapdragon 7 Gen 1'in halefi olan işlemci selefinde olduğu gibi 1+3+4 çekirdek tasarımını benimseyecek ve maksimum 2.4 GHz hızlarına çıkacak. Şu an için yonganın teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detay yok.

Galaxy S23 FE hakkında ilk bilgiler geldi!

Bunun dışında yeni yonga setinin performans iyileştirmelerinin aksine daha çok verimliliğe odaklandığını söylemek mümkün. Ürünün tanıtım tarihiyle ilgili de kasım ayı ön plana çıkıyor. Zira üreticinin Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1'i Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte tanıtması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Galaxy S23 FE hakkında ilk bilgiler geldi! - Son Dakika

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