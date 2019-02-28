Önümüzdeki Yıllarda Kripto Paralar ile İlgili Hangi Gelişmeler Yaşanabilir?
16 dakika önce
Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Kripto paraların çıkışı itibariyle birkaç sorunu çözüme kavuşturduğuna dikkat çeken Çelik, "Önümüzdeki dönemlerde ise kripto paraların daha geniş kullanım alanları bulacağını düşünüyoruz. Özellikle merkez bankalarının tedavüldeki paralarının bir kısmını kripto para olarak basmasını bekliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32
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