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Onun acısı 21 yıldır dinmiyor - Son Dakika

Onun acısı 21 yıldır dinmiyor

25.06.2021 11:20
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor, System.String[]

Kocaeli'de yaşanan 17 Ağustos 1999 depreminde oğlunu ve 2 torununu kaybeden Bayram Sekmez (84), sık sık mezarlığa giderek evlatlarına dua ediyor.

Kocaeli'de yaşanan 17 Ağustos 1999 depreminde oğlunu ve 2 torununu kaybeden Bayram Sekmez (84), sık sık mezarlığa giderek evlatlarına dua ediyor. 'Onlarla ahirette buluşacağız' diyen yaşlı adam, "Rüyalarımda çocuklarımı, torunlarımı göremiyorum. Herkesi görüyorum ama oğlumu göremiyorum" dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Bayram Sekmez, 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 depreminde oğlunu ve 2 torununu kaybetti. Evlatlarının ölümüyle sarsılan Sekmez, 5 yıl önce de hastalık sebebiyle eşini kaybetti. 5 yıldır yalnız yaşayan Sekmez, günün çoğunu bahçede çalışarak, daha sonra da mezarlığa giderek geçiriyor.

Eşinin 2015 yılında vefat ettiğini anlatan Sekmez, "Hanımım hastaydı, 2 ay hastanede tedavi gördü. Daha sonra yaşamını yitirdi. Yaşıyorum ama nasıl yaşadığımı bir ben bilirim kimse bilemez" dedi.

"Gün bitti, ecel çağırıyor"

1999 depreminde oğlunun ve 2 torununun enkaz altında kalarak, yaşamını yitirdiğini anlatan Bayram Sekmez, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir geceydi ki o. Deprem gece saat 03.00'de oldu. Ben derin bir uykudaydım, çok şaşırdım. Hanımım o zaman sağdı. Ben kayaların dibine girmeye çalıştım hanım bana 'hadi dışarıya çıkalım' dedi. Evden dışarıya çıktık. Birisi, 'baraj patladı' dedi. Gidip bakayım dedim. Hakikaten baraj patlamış. Oğlumun oturduğu binada 9 kişi öldü. Depremin olduğu akşam oğlumun kayınbabası oğluna düğün yapmış. Oğlum ve kayınbabasının evi arasında 250 metre mesafe var. Oğlunu evde yalnız bırakıp, benim oğlanın evine gelmişler. Cenabı Allah çağırmış onları. Gün bitmiş, ecel çağırıyor. O akşam depremde öldüler"

"Hikmet ezildi, binanın altında kaldı"

Oğlunun ve torunlarının ölüm haberini gelininden aldığını söyleyen Sekmez, "O gün gece gelinim geldi bana, 'Baba, anneme söyleme çok üzülecek. Hikmet ezildi, binanın altında kaldı. Depremde oturduğu bina çöktü' dedi. Ben geldim o yıkılan binanın oraya sonra arabaya bindik İzmit'e gittik. Aklım başımdan çıktı. Hastaneye gittik, hastanenin içi aynı bir kum gibiydi. Kefene koymuş yatıyorlardı. Bir arkadaş geldi, 'Bayram abi, Hikmet'in cesedini buldun mu?' dedi. Bende bulamadığımı söyledim. 'Gel göstereyim' dedi. Gittim baktım aldım cenazeleri, 2 çocuğu da yanındaydı"

"Herkesin acısı kafasına vuracak"

Evlatlarının ölümüyle derinden sarsıldığını belirten Bayram Sekmez, "Ne bileyim, Cenabı Allah insanın aklını almıyorsa almıyor işte. Çok üzüldük. Hanım da öldüğünü duydu tabi o da çok üzüldü. İnsan evladına acımaz mı? Ne yapalım, bu dünya böyle geçiyor. Herkesin acısı kafasına vuracak" dedi.

"Herkesi rüyamda görüyorum, oğlumu göremiyorum"

'Onlarla ahirette buluşacağız' diyen 84 yaşındaki Bayram Sekmez, "Rüyalarımda çocuklarımı, torunlarımı göremiyorum. Yalnız hanımı çok görüyorum, babamı çok görüyorum, annemi de seyrek görüyorum. Herkesi görüyorum ama oğlumu göremiyorum. Ne yapayım?" diye konuştu.

Mezarlığa sık sık geldiğine de değinen Bayram Sekmez, "21 yıl önce öldüler ama bizim acımız bitmiyor. Acı bitmiyor. Allah kimsenin başına vermesin" sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor

17 Ağustos 1999, Kocaeli, Bayram, dua, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Onun acısı 21 yıldır dinmiyor - Son Dakika


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