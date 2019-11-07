Onun Adı Petrunya
7 saat önce
Filmin Fragmanı "Onun Adı Petrunya"İSTANBUL - Teona Strugar Mitevska'nın yönettiği Onun Adı Petrunya, Kuzey Makedonya'da Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında sadece erkeklerin katılması adet görülen ritüelde süregelen düzene çomak sokan Petrunya'nın hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:01 Kaynak: AA
Filmin Fragmanı "Onun Adı Petrunya"
İSTANBUL - Teona Strugar Mitevska'nın yönettiği Onun Adı Petrunya, Kuzey Makedonya'da Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında sadece erkeklerin katılması adet görülen ritüelde süregelen düzene çomak sokan Petrunya'nın hikayesini anlatıyor.
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