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Onun Adı Petrunya Filmi

55 dakika önce

Onun Adı Petrunya filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Onun Adı Petrunya filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Onun Adı Petrunya sadece erkeklerin katılabileceği geleneksel bir törene müdahale eden genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Epifani döneminde Makedonya’da takvimler Ocak ayının 19’unu gösterdiğinde görkemli bir tören düzenlenir. Törene katılan erkekler, rahip tarafından suya atılan haçı çıkarmak için birbirleri ile yarışır. Haçı bulmayı başaran kişinin ise bir yıl boyunca kutsandığına, revah ve servete kavuşacağına inanılmaktadır. 31 yaşındaki tarih uzmanı Petrunya, başarısız bir iş görüşmesinden dönerken Epifani törenine denk gelir. Törene katılan genç kadın, kendisini bir anda suyun içine atılan haçı çıkarırken bulur. Haçı yakalamayı başaran Petrunya, sudan çıkınca etrafındaki erkeklerin saldırısına uğrar. Erkekler, Petrunya’nın kadın olduğu için ritüele katılmaya hakkı olmadığını, bu yüzden haçı geri vermesi gerektiğini düşünür. Ancak, Petrunya’nın haçı geri vermeye niyeti yoktur.


Yönetmen: Teona Strugar Mitevska
Senaryo: Teona Strugar Mitevska, Elma Tataragic
Oyuncular: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski, Violeta Sapkovska, Petar Mircevski, Andrijana Kolevska, Nikola Kumev, Bajrush Mjaku, Xhevdet Jashari, Vladimir Tuliev, Ilija Volcheski, Igor Todorov, Nenad Angelkovic, Mario Knezovic, Ljiljana Bogojevic, Straso Milosevski, Pece Ristevski, Stojan Arev, Kire Acevski, Dimitrov Hristijan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Gospod postoi, imeto i' e Petrunija/ God Exists, Her Name Is Petrunija
Yapımcı Firma: Sister and Brother Mitevski
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Makedonya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, Slovenya
Orijinal Dili: Makedonca
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 08.11.2019

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Makedonya, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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