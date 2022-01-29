Annesi kurt, babası kangal! Zincirlerinden kurtulup doğaya salındı, ilk işi karşısına çıkan yılanı parçalamak oldu - Son Dakika

Kurt ve kangalların çiftleşmesinden doğan hayvanlar, nadir olarak görülüyor. Bu hayvanlar arasında, sosyal medyada popüler olan bir kurt köpeğinin gelişimi ise ilgiyle izleniyordu.

DEMİR PARMAKLIKLARIN ARDINDAN ÇIKMA ZAMANI GELDİ

Sahibi tarafından son derece iyi bakılan ancak daha küçük ve hareketli olması nedeniyle demir parmaklıkların arkasında korunan kurt köpeği, büyümesinin ardından doğaya çıkmaya hazır hale geldi.

SON HALİ GÖRENLERİ ÜRKÜTTÜ

Kurt köpeğinin son hali de görenleri bir hayli ürküttü. Çevikliğiyle kendisine hayran bırakan kurt köpeğinin, karşısına çıkan yılana acımadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Bu görüntüler TikTok'ta çok sayıda beğeni aldı.