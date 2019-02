Onun Futboldan Sonra En Büyük Tutkusu Tavuk Beslemek

Hayvan sevgisiyle örnek olan başarılı sporcu, her gün tavukları yemleyip yumurtalarını topluyor.



YOZGAT - Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yozgatspor 1959 FK oyuncusu Burak Altunay, kulüp tesislerinin bahçesine kurduğu kümeste tavuk ve horoz besliyor. Hayvan sevgisiyle örnek olan başarılı sporcu, her gün tavukları yemleyip yumurtalarını topluyor.

Yozgatspor 1959 FK bahçesinde bulunan tavuk kümesi dikkatleri çekiyor. Kulüp yöneticilerinden aldığı izinle kulüp tesisi bahçesine kümes kurarak burada horoz ve tavuk besleyen Yozgatspor 1959 FK'nın başarılı kaptanı Burak Altunay, çocukluktan beri tutkunu olduğu tavuk sevdasını futbolculuk kariyeri döneminde de sürdürüyor. Her sabah istisnasız kümese gidip tavuklarını yemleyen ve antrenmana kadar onlarla vakit geçiren başarılı futbolcu, topladıkları yumurtaları sabah kahvaltısında futbolcu arkadaşlarına da ikram ediyor. Altunay, kümeste bulunan horozlara takım arkadaşları olan Murat Kürüm ve Kıvanç Dağ isimleriyle de sesleniyor.

Tavuk sevgisinin çocukluktan itibaren geldiğini söyleyen Altunay yaptığı açıklamada, "Doğma büyüme Bayburtluyum. Köy çocuğuyum. Bu sevgi zaten çocukluktan beri geliyor. Hayvan sevgisinden, tavuk sevgisinden dolayı kulübümüze kümes yapmayı düşündük. 3-5 tavuk ile başladık daha sonra çoğala çoğala kümesimizi büyüttük. Şimdi futbolcu arkadaşlarla beraber tavuklara bakıyoruz onları yemliyoruz, yumurtalarını alıyoruz. Antrenmandan sonra da zamanımızın büyük bir bölümünü hayvanlarla geçiriyoruz. Tavuklar rengarenk olduğu için onlara bakmak hoşumuza gidiyoruz. Her çeşit tavuk var kümesimizde. İnsanın hayvan sevgisi önemli, bizim de tavuk sevgimiz var. Futbolcu arkadaşlarımızla kulüp başkanımızdan izin aldık, onlarda bizi kırmadılar. Buraya güzel bir kümes yaptılar, biz de tavukları zevkle besliyoruz. Tavukların isimleri var. Horozun birinin adı Kıvanç Dağ diğer horozun adı da Murat Kürüm. Horozlara takım arkadaşlarımın ismini koyduk" dedi.

