Onun için çay demlemek bir sanat - Son Dakika

Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi'nde yıllardır çaycılık yapan "Uzun Saçlı" lakaplı Nusret Doğan, çay demlemenin bir sanat olduğunu söyledi.

Uluslararası şöhrete sahip olan 70 yaşındaki Nusret Doğan'ın dağdan getirdiği suyu ve köz ateşinde kaynatarak demlediği çayı bir içen bir daha unutmuyor. Çocuk yaşta başladığı çaycılık mesleğine bir sanat haline getiren Doğan, beline kadar uzattığı saçları ile de tanınıyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan "Uzun Saçlının Yeri" diye tabir edilen manzarası ve doğasıyla demlediği çayla da damağa hitap eden Nusret Doğan'ın bir demlik çayını içen bir daha unutmuyor.

Çay demlemenin bir sanat olduğunu belirterek sözlerine başlayan Nusret Doğan, "1966 yılında bu mesleğe başladım. Bu işi severek yapıyorum. Çay yaparken kullandığın malzemeler, demlerken hangi yolları izlemek gerekiyor bunları iyi bilmek lazım. Çayın insan sağlığı açısından önemine kadar bunun araştırmasını yaparak bu kadar unvana sahip oldum. Bardakları bile lezzetten kaçmamak için külle yıkıyorum. İnsanların memnuniyetini kazanmak kolay değildir. Normal bir çay ocağı kullanmıyorum ben. Köz ateşinde ve dağdan özel olarak getirdiğim su ile özenle seçtiğim çayı demliyor ve müşterilerime sunuyorum. Para kazanmak için bu işi yapmıyorum. İnsanların memnuniyetini kazanmak ve kaliteli çayı buraya gelen halka sunuyorum. Türk milleti damağını düşkün kişilerdir ve hiçbir zaman kaliteden kaçmazlar. İyi bir sunum yaparsanız insanlara onlar paraya hiçbir zaman itiraz etmezler. Yaşımın yettiği kadar bu mesleğimi devam ettirmek istiyorum" dedi. - ORDU