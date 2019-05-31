Onun için de sürpriz olmuş

CUMHURBAŞKANI Van der Bellen'in, Brigitte Bierlein'ı başbakan olarak ataması, Avusturya'da sürpriz olarak değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI Van der Bellen'in, Brigitte Bierlein'ı başbakan olarak ataması, Avusturya'da sürpriz olarak değerlendirildi. Görevin kendisine teklif edilmesinden sonra birkaç saat düşünmek istedidiğini belirten Bierlein, bu teklifin kendisi için de sürpriz olduğunu ancak daha sonra Avusturya'nın iyiliği için görevi kabul ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Bierlein'ın başbakan olarak atanmasıyla ilgili, "Sayın Bierlein'ı yeni hükümeti kurması için görevlendiriyorum. Ben onu ihtiyatlı, açık görüşlü ve yetkin bir kişi olarak tanıdım" dedi.







KURZ TEBRİK ETTİ



Bierlein'ın yardımcılığını SPÖ'ye yakınlığıyla bilinen Clemens Jabloner yapacak. Dışişleri bakanlığı görevine de Alexander Schallenberg getirilecek. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Bierlein'ı hem ÖVP hem de SPÖ'nün desteğini alacak bir isim olduğunu düşündüğü için atadı. Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Lideri ve eski Başbakan Sebastian Kurz, Twitter'dan paylaştığı mesajla Brigitte Bierlein'ı görevi kabul ettiği için tebrik ve teşekkür etti. Kurz, yayınladığı mesajında Bierlein'ı övdü. SPÖ Lideri Pamela Rendi Wagner de Bierlein'ın başbakan olarak atanmasından memnun. SPÖ Lideri Twitter'dan yayınladığı mesajında karardan dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.



BRIGITTE BIERLEIN KİMDİR?



Brigitte Bierlein, 25 Haziran 1949'da doğdu. Sanat eğitimi almak istedi ancak son anda karar değiştirip hukuk fakültesine yazıldı. 1975'te hakimlik sınavını kazanarak hakim oldu. İki yıl sonra savcı olarak görevini sürdürdü. 1990-2002 yılları arasında başsavcılık yaptı. Daha sonra Anayasa Mahkemesine geçti. 2018'e kadar üye ve başkan yardımcılığı yaptı. Ardından ülkenin en yüksek mahkemesinin başkanı oldu. Gelecek yıl emekli olmayı planlarken şimdi Avusturya tarihinde ilk kadın başbakan olarak ülkeyi yönetecek. Bierlein, eylül ayında yapılacak erken seçimlere kadar birlikte ülkeyi yönetecek kabine üyesi bakanları uzmanlar arasından seçecek. Emekli hakim hayat arkadaşıyla yaşayan Avusturya'nın yeni başbakanının çocuğu yok.

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