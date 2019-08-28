Son Dakika Haberleri: "Onun kölesiydim": ABD'yi sarsan tecavüz davasında milyarder işadamını dava eden kadınlar konuştu
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"Onun kölesiydim": ABD'yi sarsan tecavüz davasında milyarder işadamını dava eden kadınlar konuştu

57 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein hakkında açılan davalarla ilgili duruşma, New York Federal Mahkemesi’nde sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein hakkında açılan davayla ilgili duruşma, New York Federal Mahkemesi'nde sürüyor.

ABD kamuoyunun yakından izlediği davada mahkeme mağdur olduklarını söyleyen kadınları dinledi. Duruşmada söz alan mağdur kadınlar, intihar eden Epstein'ın suç ortaklarının da cezalandırılmasını istedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:45 
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