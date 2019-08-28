"Onun kölesiydim": ABD'yi sarsan tecavüz davasında milyarder işadamını dava eden kadınlar konuştu
57 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein hakkında açılan davalarla ilgili duruşma, New York Federal Mahkemesi’nde sürüyor.
Amerika Birleşik Devletleri
'nde (ABD) kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein
hakkında açılan davayla ilgili duruşma, New York
Federal Mahkemesi'nde sürüyor.
ABD kamuoyunun yakından izlediği davada mahkeme mağdur olduklarını söyleyen kadınları dinledi. Duruşmada söz alan mağdur kadınlar, intihar eden Epstein'ın suç ortaklarının da cezalandırılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:45
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