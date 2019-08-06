Son Dakika Haberleri: Önündeki aracı geçmek isterken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Önündeki aracı geçmek isterken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde önündeki aracı geçmek istediği esnada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü yaşama tutunamadı.

Önündeki aracı geçmek isterken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde önündeki aracı geçmek istediği esnada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü yaşama tutunamadı. Kaza anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.05 sıralarında Karasu ilçesi İstanbul Caddesi Karasu- Kocaali yolu üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde hızla seyir halinde olan ve önündeki aracı geçmek isteyen Şanlı Murat D. İdaresindeki 34 HP 6904 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritten gelen Burak Ekşi idaresindeki 67 FA 054 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araç sürücüleri Burak Ekşi ve Şanlı Murat D. ile otomobillerde bulunan E.A.B., Buse A. yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği esnada kalbi duran sürücü Burak Ekşi, yol üzerindeki Ferizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; Murat D. idaresindeki aracın önündeki aracı geçmeye çalıştığı esnada kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Burak Ekşi idaresindeki araca çarpma anı ve daha sonrasında çevredeki vatandaşların kazazedelere yardıma koşmaları yer alıyor. - SAKARYA
Kocaali, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mısır'da trafik kazasında infilak eden aracın, bomba yüklü olduğu ve terör saldırısında kullanılacağı ortaya çıktı
Taksinin çarptığı motosikletlinin ölümden döndüğü anlar kamerada! İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 17:02:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önündeki aracı geçmek isterken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]