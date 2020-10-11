Önündeki aracı sağdan geçmeye çalıştı, motosikletli adama böyle çarptı - Son Dakika

Önündeki aracı sağdan geçmeye çalıştı, motosikletli adama böyle çarptı
11.10.2020 13:18
Önündeki aracı sağdan geçmeye çalıştı, motosikletli adama böyle çarptı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ağustos ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.
Önündeki aracı sağdan geçmeye çalıştı, motosikletli adama böyle çarptı
TEKİRDAĞ - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ağustos ayı içinde yurt genelinde meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Kameraya yansıyan Tekirdağ'daki kazada, önünde yavaşlayan otomobili sağdan geçmeye çalışan sürücü yanından gelen motosikletliyi görmeyerek çarpıyor. Motosikletli sürücü kazanın şiddetiyle metrelerce sürükleniyor.
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