Önündeki aracı sollayan motosikletli karşısına çıkan otomobile çarptı
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Önündeki aracı sollayan motosikletli karşısına çıkan otomobile çarptıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2019 08:29 Kaynak: İHA
Önündeki aracı sollayan motosikletli karşısına çıkan otomobile çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli ambulansa götürülürken telefonla konuşmaya devam etti.
Kaza, Camiatik Mahallesi Başçeşme civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı
üzerinde çarşı merkezi istikametine seyreden Şafak G. yönetimindeki plakasız motosiklet, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi istikametine seyreden İrfan D. yönetimindeki 59 YU 655 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şafak G.'nin ambulansa götürülürken cep telefonuyla konuşmayı sürdürmesi dikkat çekti.
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