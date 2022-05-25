Önündeki araçta eşinin kaza yaptığını görünce kendisi de kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Önündeki araçta eşinin kaza yaptığını görünce kendisi de kaza yaptı: 2 yaralı

25.05.2022 15:26
Önündeki araçta eşinin kaza yaptığını görünce kendisi de kaza yaptı: 2 yaralı

Antalya'da eşiyle farklı araçlarda seyir eden adam, eşinin kaza yaptığını görünce panikleyerek kendisi de kaza yaptı.

Antalya'da eşiyle farklı araçlarda seyir eden adam, eşinin kaza yaptığını görünce panikleyerek kendisi de kaza yaptı. Kazada iki ayrı araçta bulunan karı koca yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 KL 750 plakalı Volkswagen marka otomobil ile seyir halinde olan Bahar Sarı (32), direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer demirleri yerinden sökülürken otomobil metrelerce ötede durabildi. O sırada 07 ALG 285 plakalı Mercedes marka otomobili ile eşinin arkasından ilerleyen Ufuk Sarı (32), kaza yapan eşini görünce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ufuk Sarı idaresindeki otomobil refüjü geçerek karşıya geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan çift Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bir süre kontrollü ilerleyen trafik kaza yapan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla normale döndürüldü. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Otomobil, Antalya, Alanya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önündeki araçta eşinin kaza yaptığını görünce kendisi de kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önündeki araçta eşinin kaza yaptığını görünce kendisi de kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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