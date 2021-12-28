Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika

Kütahya- Eskişehir karayolu 37'inci kilometresinden Eskişehir yönüne doğru giden Ergün Özcan (43) 26 AEC 928 plakalı minibüsü ile önünde giden Celal Çınar (53) yönetimindeki 54 AER 311 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Ergün Özcan araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"LASTİĞİM PATLADI SANDIM"

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı araçtan çıkarılan Özcan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anında yaşadıklarını anlatan kamyon sürücüsü Celal Çınar, "Yolumda gidiyordum. Lastiğim patladı sandım. Sonra frenlere bastım, arabam durmadı. İmdatları çektim, durdum. Arabadan aşağıya indim, baktım arkada bu aracı gördüm. Ben de panik yaptım" dedi.

TRAFİK BİR SÜRE TIKANDI

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.