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Önündeki kazadan dolayı yavaşlayan minibüse otomobil çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Önündeki kazadan dolayı yavaşlayan minibüse otomobil çarptı: 7 yaralı

17.11.2021 00:57
Önündeki kazadan dolayı yavaşlayan minibüse otomobil çarptı: 7 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin toplamaktan dönen işçilerin bulunduğu otomobil, önündeki maddi hasarlı kazadan dolayı yavaşlayan minibüse çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin toplamaktan dönen işçilerin bulunduğu otomobil, önündeki maddi hasarlı kazadan dolayı yavaşlayan minibüse çarptı. Kazada 4'ü otomobildeki şahıslar olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında sık sık trafik kazalarının yaşandığı Orhangazi- İznik yolunun Çakırlı altı mevkiinde meydana geldi. Zeytin toplamaktan dönen işçileri taşıyan Rahmi Turan (49) idaresindeki 16 LHE 60 plakalı otomobil, İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, yol genişletme çalışmalarının olduğu Çakırlı altı mevkiinde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza için yol kenarında yavaşlayan Ömer Kalan'ın (45) kullandığı 16 SZU 68 plakalı minibüse çarptı. Kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların içindeki yaralıları çıkardı.

Kaza yerine Orhangazi, Gemlik ve İznik'ten ambulanslar sevk edildi. Yaralı 7 kişi ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Rahmi Turan ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Halil Özcan (55), Remzi Bostancı (56) ve Fikri Oltan (50) ile birlikte minibüste bulunan sürücü Ömer Kalan, yolcular Ömer Koyuncu ve Faruk Kaya (45) yaralandı.

Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve kurtarma ekipleri kaza yapan araçları kaldırdıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. - BURSA

Orhangazi, Otomobil, Zeytin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önündeki kazadan dolayı yavaşlayan minibüse otomobil çarptı: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önündeki kazadan dolayı yavaşlayan minibüse otomobil çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
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