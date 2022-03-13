Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

13.03.2022 13:18
Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde E96 karayolunda bir otomobilin önünde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 1'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde E96 karayolunda bir otomobilin önünde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 1'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- İzmir E96 karayolu Sart Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Ahmetli istikametine gitmekte olan K.G.(23) yönetimindeki 45 SC 746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen S.G.(34) yönetimindeki 45 K 3476 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 45 K 3476 plakalı otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.G.(3) ve G.N.G.(21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

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Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil, Salihli, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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