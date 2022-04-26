Önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi - Son Dakika
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Önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi

26.04.2022 17:17
Önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi.

Kaza, Çine ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla yönünden Çine istikametine doğru seyir halinde olan 46 ACL 129 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde giden 09 IH 578 plakalı otomobili önüne aldı. Meydana gelen kazada tır, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede trafik güvenliğini sağlarken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi
Önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi
Önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi

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Aydın, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi - Son Dakika


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