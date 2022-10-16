Son dakika 3. sayfa: Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi: 4 yaralı

16.10.2022 17:49

Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'de seyir halindeki tırın kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarparak metrelerce sürüklediği kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarparak metrelerce sürüklediği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Karakeçili kara yolu üzerindeki Rafineri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Çankırı'ya giden Hacı Osman Korkusuz idaresindeki 42 TC 206 plakalı tır, kavşaktan dönmeye çalışan B.Ü.'nün kullandığı 06 MVK 31 plakalı otomobile çarptı. Dorsesinde çatı paneli taşıyan tırın metrelerce sürüklediği otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada, otomobil sürücüsü B.Ü. (61) ile yolculardan M.K. (64), G.Ü. (60) ve A.K. (59) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anını anlatan tır sürücüsü Hacı Osman Korkusuz, "Karakeçili istikametinden geliyordum. Bu adamda önümden geliyordu. Göbeğe işaret vermeden dönüş yaparken önüme çıktı. Yapacağım bir şey yoktu. Konya'dan Çankırı'ya gidiyordum" dedi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Karakeçili, Kırıkkale, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi: 4 yaralı - Son Dakika
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