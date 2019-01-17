Önüne Bilgisayar Koyup Sordular! Gösteremedi

ALMAN makamları, çok sayıda kişinin özel bilgilerini yayınlayan internet korsanı hakkında ilk başlarda yabancı gizli servislerden şüphelendi.

ALMAN makamları, çok sayıda kişinin özel bilgilerini yayınlayan internet korsanı hakkında ilk başlarda yabancı gizli servislerden şüphelendi. 20 yaşında bir Alman öğrenci çıkınca da, "Tek başına yapmış, polisle iş birliği yapacak" denilerek serbest bırakıldı. Ancak serbest bırakılan 20 yaşındaki Johannes S.'nin polisle iş birliği yapmadığı ve bu işi nasıl başardığını güvenlik birimlerine göstermediği belirtildi. Bir doktor çocuğu olan Johannes S., suçunu itiraf etmesine rağmen, nasıl yaptığı sorusuna cevap veremiyor. ARD televizyon kanalı ve RBB radyosunun araştırmasına göre, güvenlik birimleri zanlı Johannes S.'nin önüne bir bilgisayar koydu ve özel verilere nasıl ulaştığını göstermesini istedi. Başlangıçta 'internet maymunu' olduğu sanılan öğrencinin aslında bilgisayarda bu bilgilere ulaşacak uzmanlığa sahip olmadığı anlaşıldı. Şimdi ise Johannes S.'nin bu işi tek başına yapmadığı düşünülüyor.

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