Önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaptı, bahçe duvarından içeri girdi - Son Dakika

Önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaptı, bahçe duvarından içeri girdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için aniden direksiyon kıran otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için aniden direksiyon kıran otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuiyet Caddesinde yaşanan olayda, 42 yaşındaki R.B'nin kullandığı 80 ABF 866 plakalı özel araç, yolda seyir halindeyken karşı yönden aniden önüne çıkan bir başka otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Yaptığı son hamle ile otomobilinin hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarından içeriye giren aracın ön camı paramparça olurken, sürücü R.B hafif yaralandı. Yaralı kadın, ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - OSMANİYE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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