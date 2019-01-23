Son Dakika Haberleri: Önüne Çıkan Köpeklere Çarpmamak İçin Canından Oluyordu

Önüne Çıkan Köpeklere Çarpmamak İçin Canından Oluyordu

16 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü önüne çıkan köpeklere çarpmamak için kaza yaptı.

Önüne Çıkan Köpeklere Çarpmamak İçin Canından Oluyordu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü önüne çıkan köpeklere çarpmamak için kaza yaptı. Kaza sonrası ölümden dönen sürücü canını zor kurtardı.

Kaza, Malkara ilçesi D-110 yan yol üzeri Deveci Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yengeç yönetimindeki 59 AAC 794 plakalı otomobili ile seyir halindeyken önüne çıkan köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırarak kaza yaptı. Yengeç, kaza sonrası alev alan aracından çıkarak yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.

"5 köpek önüme çıktı"

Kazayla ilgili konuşan sürücü Ali Yengeç, "İşten çıktım, eve gidiyordum. Yaklaşık 5 köpek yolda önüme çıktı. Ben de onları ezmemek için direksiyonu kırdım ve kaza yaptım. Araç alev alev yanmaya başladı." dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cem Özer, Setinde Kaza Geçirdiği Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü: Onun Zorlamasıyla Ayağımı Kırdım Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı

İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı Küçük Çocuklara Cinsel Organını Gösteren Sapık, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 21:00:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önüne Çıkan Köpeklere Çarpmamak İçin Canından Oluyordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]