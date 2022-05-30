Samsun'da önüne inşaat yapılan binanın temelinde kayma yaşandı

Samsun'da bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir binada çatlaklar ve temelinde kayma yaşandı. Polis söz konusu bina ile bitişindeki binayı boşaltarak, içindekileri tedbir amaçlı tahliye etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir binanın temel kazı çalışması sırasında bitişikteki 5 katlı binada çatlaklar oluştu ve temelinde kayma yaşandı. Olayda polis, temeli kayan 5 katlı bina ile bitişikteki 5 katlı binada ikamet edenleri tahliye etti. Bina sakinleri evlerinin önünde yapımına başlanan inşaatın müteahhidini suçlayarak, yeterli önlem almadan temel kazıp çalışma yaptığını belirttiler.

Polis binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, binalara girilmemesi için dış kapılarını da şeritle kapattı. - SAMSUN