Son Dakika Haberleri: Önüne Köpek Çıkan Otomobil 25 Metre Takla Attı: 1 Yaralı

Önüne Köpek Çıkan Otomobil 25 Metre Takla Attı: 1 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü otomobiliyle yaklaşık 25 metre takla attığı kazada yaralandı.

Önüne Köpek Çıkan Otomobil 25 Metre Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü otomobiliyle yaklaşık 25 metre takla attığı kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu 15. kilometresi Güngendağı mevkisinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Bilge (44) idaresindeki 34 SF 5896 plakalı otomobil önüne köpek çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj üzerinde yaklaşık 25 metre takla attı. Sürücüyü ölümden emniyet kemeri kurtardı. Kazada yaralanan Serkan Bilge, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Ankara, Samsun, 3. Sayfa
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