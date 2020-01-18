Önüne köpek çıkınca kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Önüne köpek çıkınca kaza yaptı - Son Dakika

Önüne köpek çıkınca kaza yaptı

19 dakika önce

Bilecik'te önüne köpek çıkınca kontrolü kaybeden motosikletli park halindeki araca çaptı.

Önüne köpek çıkınca kaza yaptı, System.String[]

Bilecik'te önüne köpek çıkınca kontrolü kaybeden motosikletli park halindeki araca çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 11 AAG 384 plakalı motosiklet sürücüsü Yasin B., bankalar mevkine geldiği esnada önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran ve hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 11 AU 015 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Atatürk Bulvarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meksika'da dizi provasında iki aktör köprüden düşerek öldü
Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:08:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Önüne köpek çıkınca kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]