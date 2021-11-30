Önüne yabani hayvan çıkan polis aracı takla attı, 2 polis yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de sürücüsünün önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için ani manevra yapması sonucu takla atan polis aracındaki 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir- Seyitgazi karayolu Akpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği'ne ait 26 A 8855 plakalı polis aracını kullanan polis memuru Barış A., viraja girdiği esnada yola fırlayan yabani hayvana çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atarak duran aracın sürücüsü polis memuru Barış A. ile yanında bulunan polis memuru Murat T. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralı polis memurları, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

(Ali Furkan Çetiner - Kazım Ulusoy/İHA)