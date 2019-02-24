Son Dakika Haberleri: Onunla Görüşebilmek İçin İzmir'den Ankara'ya Yürüyor

Onunla Görüşebilmek İçin İzmir'den Ankara'ya Yürüyor

13 dakika önce

İzmirli İshak Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek ve projelerini kendisine anlatabilmek için İzmir'den Ankara'ya yürüyor.

Onunla Görüşebilmek İçin İzmir'den Ankara'ya Yürüyor, System.String[]
İzmirli İshak Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek ve projelerini kendisine anlatabilmek için İzmir'den Ankara'ya yürüyor. Toplumsal kaynaşmaya fayda sağlamak amacıyla bir proje hazırlayan 29 yaşındaki İzmirli İshak Doğan, tüm denemelerine rağmen projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir türlü ulaştıramayınca projeyi Erdoğan'a bizzat vermek için harekete geçti. İzmir'den Ankara'ya yürüyerek gitmeye karar veren Doğan'ın tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projesini sunabilmek. Ürettiği proje sayesinde toplumsal kaynaşmaya katkı sağlanacağını savunan Doğan, "Bu toplumsal projeyi Cumhurbaşkanımıza sunup hayata geçirmek istiyorum. Bu projeyle ülkemizin doğusunda pilot bölgeler belirleyip, tatil dönemlerinde diğer şehirlerden öğrencileri bu şehirlere götüreceğiz. Böylece ülkemizin batı ve doğusundaki insanların kaynaşmalarını sağlayacağız. Bu durum şehirlere ekonomik olarak da katkı sağlayacak" dedi.

"GENÇLER İÇİN YÜRÜYORUM" Projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak için çaba sarf ettiğini ancak başarılı olamadığı için İzmir'den Ankara'ya yürüme kararı verdiğini belirten Doğan, "Daha önce bu projeyi birçok insana anlattım. Ancak bana geri dönüş sağlanmayınca ben de bizzat Cumhurbaşkanımızla görüşmek için Ankara'ya yürüyorum" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 600 kilometre yolu kendisi için değil, gençler için yürüyeceğini söyleyen Doğan, "Bir genç olarak gençler için yürüyorum. Bu tarz projelerle gençlerimiz hem daha çok bilgilenecek hem de ülkemize ekonomik olarak bir katkı sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın gençlere bakış açısını ve gönlündeki sıcaklığı çok iyi bildiğim için inanıyorum ki sesimi duyduğu zaman da çağıracaktır ve dinleyecektir" diye konuştu.

2 HAFTA YÜRÜYECEK 10-15 gün içerinde Ankara'ya ulaşacağını tahmin ettiğini dile getiren Doğan, "Hiçbirimiz bu dünyada kalıcı değiliz. Burada yapacağımız iyiliklerle anılacağız. Ben bu şekilde insanlara yardım etmek istiyorum. Eğer hava koşulları da iyi giderse 10-15 gün içerisinde Ankara'ya ulaşmış olurum. Çevremdeki insanların dualarıyla ve bana her zaman uğur getiren kolyemle bu yola çıktım" dedi. Uzun yolculukta en çok suya ihtiyacı olacağını belirten Doğan, "Yanıma giysi, ayakkabı, yemek ve su aldım. Bu uzun yolculukta çok fazla sıvı kaybedeceğim için bol bol su aldım. Konaklama yerlerimiz de olacak. Umuyorum bu yolculuğun ardından Cumhurbaşkanımız beni kabul eder" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Ankara, Güncel
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