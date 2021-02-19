Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra camları kırıp kaçtılar - Son Dakika

Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra camları kırıp kaçtılar

19.02.2021 19:00
Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra camları kırıp kaçtılar, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobili durduran 1'i kadın 4 kişi, sürücüyü önce darp etti sonrasında aracın camlarını kırarak olay yerinden kaçtı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobili durduran 1'i kadın 4 kişi, sürücüyü önce darp etti sonrasında aracın camlarını kırarak olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8066. sokak üzerinde M.Y. idaresinde seyir halinde olan 20 AZ 462 plakalı Tofaş marka araç kimliği belirsiz 1'i kadın toplam 4 kişi tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücü kimliği belirsiz kişiler tarafında darp edilmeye başlandı. Sürücü, yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken saldırganlar ise aracın camlarını kırarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri darp edilen sürücüye müdahale ederken Polis ekipleri, verilen bilgiler doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra camları kırıp kaçtılar
Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra camları kırıp kaçtılar
Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra camları kırıp kaçtılar
Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra camları kırıp kaçtılar

Sakarya, Akyazı, Polis, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra camları kırıp kaçtılar - Son Dakika


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