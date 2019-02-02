Önünü Kestikleri Araçtaki Kişileri Vurdular: 2 Yaralı

Önünü kestikleri araçtaki kişileri vurdular: 2 yaralıÇORUM - Çorum'da bir otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişi veya kişiler araçta bulunan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Önünü kestikleri araçtaki kişileri vurdular: 2 yaralı



ÇORUM - Çorum'da bir otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişi veya kişiler araçta bulunan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö ve B.D. adlı şahısların içinde bulunduğu otomobil eski cumartesi pazarı içerisinde bulunan Altınevler cami önünde kesildi. Diğer otomobilde bulunan kişi veya kişiler B.Ö ve B.D'yi tabancayla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaptığı incelemeler sırasında olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca bir kaç sokak ileride bulundu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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