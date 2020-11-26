Onur Ademhan: Diş sıkma alışkanlığı masseter botoks tedavisiyle son buluyor

UYGULANDIĞI TEDAVİLER

Uzm. Dr. Ademhan, 'Clostridium Botulinum' adlı bakteriden elde edilen bir protein olan botoksun, diş hekimliği alanında diş sıkma, gummy smile (gülümseme sırasında diş etlerinin olması gerekenden daha fazla görünmesi), yüzdeki kronik ağrıların tedavilerinde, çiğneme kasları fazla gelişmiş olan kişilerde çene yapısındaki erkeksi görünümün düzeltilmesinde ve çene eklem tedavisinde kullanıldığını kaydetti.

MASSETER BOTOKSU NASIL UYGULANIR?

Uzm. Dr. Onur Ademhan, muayeneden sonra masseter botoks uygulamasının nasıl yapıldığını ise şöyle anlattı:

Önce, cilde lokal anestezik krem uygulanır. Sonrasında muayene ile masseter kası işaretlenir. Kasın gücüne ve hacmine göre doz ayarlaması yapıldıktan sonra kasa botoks enjeksiyonu uygulanır. Yaklaşık 10 dakika süren işlem sonrasında hiçbir ağrı hissetmeden günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz. Maksimum etkinin görülmesi 2 hafta kadar sürer. Kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 6 ay boyunca etkisi devam edebilir."

KİMLERE UYGULANIR?

Ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı Uzm. Dr. Ademhan, doktorun yaptığı muayene sonrası diş hekimliğinin tedavi alanlarında hem de çevre bölgelerde botoks uygulamaları yapılabildiğini söyledi. Uzm. Dr. Ademhan, "Hastanemizde masseter botoks uygulaması, daha önce tedavisi yapılmış ve plak tedavisinin sonuç vermediği, cerrahi uygulamaların yapılmasına uygun olmayan ya da yapılmasına rağmen sonuç alınamamış hastalarda bu yöntem uygulanmaktadır. Hamile ve emziren kadınlar haricinde çevre bölge ve dokuların restorasyonu ile ilgili botoks uygulamaları da yapılabilmektedir. Masseter botoksu uygulayan kişinin yaşı, uygulama bölgesi botoksun etki süresinde değişikliğe neden olur. 4-6 ay arası etkisi devam etmektedir. Masseter botoksu neştersiz, ağrısız, sıfır şişlik ve dikiş izi ile çeneyi incelterek yüz şeklini değiştirme imkanı sunmaktadır" diye konuştu.

İŞLEM SÜRESİ NE KADAR?

Masseter botoksun ortalama 1-2 dakika sürede uygulanan ağrısız bir işlem olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Ademhan, "İyileşme sürecine gerek duyulmadan hasta hemen günlük hayatına devam edebilir. Çenenin tam şeklini alması ortalama 1 ay boyunca devam eder" dedi.

Yan Etkileri Nelerdir?

Uzm. Dr. Onur Ademhan, masseter botoksun hücresel ve moleküler mekanizmasınınh bilindiğini belirterek, doğru doz ve zamanlamayla, doğru noktalara uygulandığı takdirde oldukça güvenli bir işlem olduğunu aktardı. Uzm. Dr. Onur Ademhan, birçok işlemde olduğu gibi tekrarlı ve bilinçsiz kullanımından kaçınmak gerektiğini de sözlerine ekledi.