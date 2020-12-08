Onur Ademhan: Pandemiye karşı bilinçlendik - Son Dakika

Onur Ademhan: Pandemiye karşı bilinçlendik

08.12.2020 16:06
Onur Ademhan: Pandemiye karşı bilinçlendik, System.String[]

Uzman Dr. Onur Ademhan, başlangıçta herkes gibi diş hekimlerinin de bilmedikleri bir süreçle karşılaştıklarını kaydetti.

Uzman Dr. Onur Ademhan, başlangıçta herkes gibi diş hekimlerinin de bilmedikleri bir süreçle karşılaştıklarını kaydetti. Ademhan, hastalara nasıl yaklaşacakları, hizmeti nasıl verecekleri konusunda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, Sağlık Bakanlığı, Türk Diş Hekimleri Birliği ve bağlı odaların, genelge ve duyurular yayımlayarak, ellerine Covid-19'un yayılmasını önlemek açısından diş hekimlerinin alması gereken tedbirleri içeren bir yol haritası verdiğini belirtti. Ademhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Diş hekimleri olarak, bir gün içinde baktığımız hasta sayısını azalttık, bekleme odalarında kalacakları süreyi en aza indirdik, iki hastanın arasında en az 10 dakika süre bıraktık, odaları havalandırdık, kullandığımız aletleri her zamankinden daha detaylı dezenfekte ettik. Bahçemize masa ve sandalyeler koyarak açık havada bekleme olanağı sunduk. HES kodu uygulamasına geçtik. Ayrıca kendimizi ve asiste eden yardımcılarımızı korumak adına önlemler aldık. Bunları da artık oturttuk. Şu andan itibaren eskiye döneceğimizi düşünmüyorum. Pandemi sona erse bile böyle devam eder. Biz de hastalar da bilinçlendik. Başlangıçta hastalarla yaşadığımız sorunlar bir bir ortadan kalktı. Artık herkes maskesi doğru biçimde takılmış olarak geliyor. Girişte hemen el dezenfektanına yöneliyorlar. Telefon açıp diğer hastalarla karşılaşmamak için ne gibi önlemler alındığını soran dahi var. HES kodu uygulamasına geçmemizi de olumlu ve iç rahatlatıcı buluyorlar."

ERTELEMEK SORUNU BÜYÜTÜYOR

Türkiye'de pandemiden ilk ölümün açıklandığı günden itibaren sağlıkta acil ve acil olmayan vaka konusunda üç dört ay bocalama yaşandığını hatırlatan Uzman Dr. Ademhan, Ama hayat bir şekilde devam ediyor. İnsanların beklentileri ve istekleri pandemi kaygısıyla ertelenmiyor. İş yaşamlarının, sosyo- ekonomik durumlarının nedeniyle, insanların gülüşü ve konuşması çok önemli olabiliyor. Önlemler doğru alındığında da acil diş çekimi ile estetik operasyon arasında, bulaşma riski açısından fark olmaz" dedi. Acil tedaviler ve rutin kontrollerin de ertelenmemesi uyarısında bulunan Ademhan, pandemi korkusu ile tedaviden kaçınmanın yol açtığı kötü sonuçları, çok değerli insanlarımızı kaybedince gördüğümüzü hatırlatarak, sağlık problemlerinin, sonrasında daha büyük ve karmaşık sorunlara yol açabildiğini, tedavinin daha güçleşebildiğini belirtti.

Onur Ademhan: Pandemiye karşı bilinçlendik

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, 112 Acil, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Onur Ademhan: Pandemiye karşı bilinçlendik - Son Dakika Magazin


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