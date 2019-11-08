Son Dakika Haberleri: Onur Air, Anapa uçuşlarının biletlerini satışa çıkardı
Son Dakika Ekonomi Onur Air, Anapa uçuşlarının biletlerini satışa çıkardı

Onur Air, Anapa uçuşlarının biletlerini satışa çıkardı

6 saat önce

Rusya'nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya 26 Kasım'da tarifeli sefer başlatacak Onur Air, bu uçuşun biletlerini satışa çıkardı.

Onur Air, Anapa uçuşlarının biletlerini satışa çıkardı, System.String[]

Rusya'nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya 26 Kasım'da tarifeli sefer başlatacak Onur Air, bu uçuşun biletlerini satışa çıkardı.

Onur Air'in açıklamasına göre, şirket, Rusya'nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya 26 Kasım itibarıyla tarifeli sefer başlatacak.

Fiyatların, her şey dahil 84 dolardan başladığı Anapa uçuşlarının biletleri satışa çıkarıldı. Uçuşlar, salı ve cuma günleri İstanbul Havalimanı'ndan Anapa'ya saat 00.55'te, Anapa'dan İstanbul Havalimanı'na ise saat 03.40'ta gerçekleşecek.

Onur Air, Rusya, Anapa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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