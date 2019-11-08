Onur Air, Anapa uçuşlarının biletlerini satışa çıkardı
6 saat önce
Rusya'nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya 26 Kasım'da tarifeli sefer başlatacak Onur Air, bu uçuşun biletlerini satışa çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Rusya'nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya 26 Kasım'da tarifeli sefer başlatacak Onur Air, bu uçuşun biletlerini satışa çıkardı.
Onur Air'in açıklamasına göre, şirket, Rusya'nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya 26 Kasım itibarıyla tarifeli sefer başlatacak.
Fiyatların, her şey dahil 84 dolardan başladığı Anapa uçuşlarının biletleri satışa çıkarıldı. Uçuşlar, salı ve cuma günleri İstanbul Havalimanı'ndan Anapa'ya saat 00.55'te, Anapa'dan İstanbul Havalimanı'na ise saat 03.40'ta gerçekleşecek.
Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları