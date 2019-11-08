Onur Air, Anapa uçuşlarının biletlerini satışa çıkardı

Rusya'nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya 26 Kasım'da tarifeli sefer başlatacak Onur Air, bu uçuşun biletlerini satışa çıkardı.

Onur Air'in açıklamasına göre, şirket, Rusya'nın önemli ticaret ve turizm kenti Anapa'ya 26 Kasım itibarıyla tarifeli sefer başlatacak.

Fiyatların, her şey dahil 84 dolardan başladığı Anapa uçuşlarının biletleri satışa çıkarıldı. Uçuşlar, salı ve cuma günleri İstanbul Havalimanı'ndan Anapa'ya saat 00.55'te, Anapa'dan İstanbul Havalimanı'na ise saat 03.40'ta gerçekleşecek.