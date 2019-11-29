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Onur Air Genel Müdürü Tosun: "İstanbul Havalimanı ile hedeflerimizi büyüttük"

6 saat önce

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte ticari planlarını yenilediklerini ve hedeflerini büyüttüklerini belirterek, "İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi doğrultusunda ülkemize müthiş bir katkı...

Onur Air Genel Müdürü Tosun:

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte ticari planlarını yenilediklerini ve hedeflerini büyüttüklerini belirterek, "İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi doğrultusunda ülkemize müthiş bir katkı sunduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Onur Air açıklamasına göre, şirket, İstanbul Havalimanı'nın en büyük özel hava yolu şirketi olmasının yanı sıra buradan sefer düzenleyen ilk özel hava yolu olarak da öne çıkıyor.

" Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli projelerinden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, İstanbul Havalimanı'nın yarattığı ivmenin ticari kararlarına büyük etkisi olduğunu, "Dünyanın Buluşma Noktası" sloganıyla anılan İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte ticari planlarını yenilediklerini ve hedeflerini büyüttüklerini aktaran Tosun, 58 ülkeye seferler düzenleyerek yılda 8 milyona yakın yolcu taşıdıklarını belirtti.

Tosun, dünyadaki her coğrafyanın seyahat alışkanlıklarını değiştirmeye başlayan İstanbul Havalimanı gibi vizyoner bir projenin sadece mühendislik harikası olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak, "Başarı, bu vizyoner kararı veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve projeyi başından sonuna titizlikle takip eden ilgili bakanlıklar, SHGM ile DHMİ yetkililerinindir. Bu proje ülkemizin devasa kazancıdır. Elbette inşaatın yapımında emeği geçenlerin yanı sıra açıldığı ilk günden bu yana böylesi büyük bir havalimanını başarıyla işleten konsorsiyumun tüm üyelerinin de hakkını vermek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomi hedeflerine müthiş bir katkı sunuyor"

İstanbul Havalimanı'nın önem ve değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını aktaran Teoman Tosun, şunları kaydetti:

"Ekonomik anlamda bir kaldıraç etkisi yaratan İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi doğrultusunda ülkemize müthiş bir katkı sunduğuna inanıyorum.

İstanbul Havalimanı şüphesiz ülkemize olduğu kadar şirketimize de ivme kazandırmıştır. 90 milyon kapasiteli havalimanımızın tüm fazlarla birlikte yılda 200 milyon yolcu kapasiteye ulaşacak olması, kendini rakamlarla anlatan bir gerçekliktir."

İstanbul Havalimanı'ndan kısa süre önce Köln uçuşlarına da başlayan şirket, tamamı Airbus'lardan oluşan filosuyla kurulduğu günden bu yana 110 milyondan fazla yolcu taşıdı.

Türkiye'nin en büyük Airbus 330 filosuna sahip özel hava yolu şirketi olan Onur Air, 2020 yılında filosunu 36 uçağa yükseltecek.

Onur Air, İstanbul, Türkiye, Teoman, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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