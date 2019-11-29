Son Dakika Haberleri: Onur Air Genel Müdürü Tosun: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı
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Onur Air Genel Müdürü Tosun: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı

6 saat önce

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, İstanbul Havalimanı'nın yarattığı ivmenin ticari kararlarına büyük etkisi olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı şüphesiz ülkemize olduğu kadar şirketimize de ivme kazandırmıştır" dedi.

Onur Air Genel Müdürü Tosun: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı, System.String[]

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, İstanbul Havalimanı'nın yarattığı ivmenin ticari kararlarına büyük etkisi olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı şüphesiz ülkemize olduğu kadar şirketimize de ivme kazandırmıştır" dedi.

Onur Air, Türkiye'nin en büyük Airbus 330 filosuna sahip özel havayolu şirketi olduklarını ve  2020 yılında filosunu 36 uçağa yükselteceklerini duyurdu. Onur Air, tamamı Airbus'lardan oluşan filosuyla kurulduğu günden bu yana 110 milyondan fazla yolcu taşıdığını açıkladı. Filoya yeni katılan 11'inci Airbus 330'u çalışanlarla birlikte inceleyen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte ticari planlarını yenileyerek, hedeflerini büyütmeye başladıklarına dikkat çekti. Tosun, şu anda 58 ülkeye sefer düzenlediklerini ve yılda 8 milyona yakın yolcu taşıdıklarının altını çizdi.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, "Dünyadaki her coğrafyanın seyahat alışkanlıklarını değiştirmeye başlayan İstanbul Havalimanı gibi vizyoner bir projenin sadece mühendislik harikası olarak nitelendirilemez" dedi ve ekledi: "Başarı, bu vizyoner kararı veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve projeyi başından sonuna titizlikle takip eden ilgili bakanlıklar, SHGM ile DHMİ yetkililerinindir ve ülkemizin devasa kazancıdır. Elbette inşaatın yapımında emeği geçenlerin yanı sıra açıldığı ilk günden bu yana böylesi büyük bir havalimanını başarıyla işleten konsorsiyumun tüm üyelerinin de hakkını vermek gerekir"

"İSTANBUL HAVALİMANI ŞİRKETİMİZE İVME KAZANDIRMIŞTIR"

İstanbul Havalimanı'nın önem ve değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığının altını çizen Teoman Tosun, havalimanıyla ilgili şunları söyledi: "Ekonomik anlamda bir kaldıraç etkisi yaratan İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi doğrultusunda ülkemize müthiş bir katkı sunduğuna inanıyorum. İstanbul Havalimanı şüphesiz ülkemize olduğu kadar şirketimize de ivme kazandırmıştır. 90 Milyon kapasiteli havalimanımızın tüm fazlarla birlikte 200 milyon yolcu/yıl kapasiteye ulaşacak olması, kendini rakamlarla anlatan bir gerçekliktir"


Onur Air, İstanbul, Türkiye, Teoman, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:47 Kaynak: DHA
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