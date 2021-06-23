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Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu - Son Dakika

Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu

23.06.2021 10:49

Koronavirüs pandemisinden büyük zarar gören havacılık sektörü, sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Bir dönem Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketi olan Onur Air'in tüm uçakları, Antalya Havalimanı'nın işletmecisi Fraport TAV tarafından icraya verildi. Şirketin tüm hava araçlarının uçuşları ikinci bir talimata kadar durduruldu.

Pandemiden en ağır darbeyi alan havacılık sektöründe özellikle havayolu şirketleri büyük zarar gördü, görmeye de devam ediyor. Dünyada birçok havayolu şirketi kapısına kilit vururken dev havayolu şirketleri bile ancak hükümetlerin doğrudan nakit desteğiyle ayakta kalabildi. Air Afrance 7 milyar euro, KLM 10 milyar euro, Lufthansa 9 milyar euro, Emirates ve Aeroflot 1'er milyar dolar doğrudan devlet desteği aldı.

Türkiye'de ise pandeminin ilk gününden bu yana havayolu şirketlerine doğrudan nakit desteği çıkmadı. Hükümet "Kısa Çalışma Ödeneği", "KDV indirimi" gibi destekler yaptı. Pandemi öncesi zaten zor durumda olan havayolu şirketleri çok ağır yaralar aldı.

Uzun süredir ayakta kalmak için büyük çaba harcayan, bir dönem Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketi Onur Air de pandemi öncesi varolan sorunlarını çözemedi. Sözcü'de yer alan habere göre, salgın öncesi büyük sorunlar yaşayan şirketin tüm uçakları Antalya Havalimanı'nın işletmecisi Fraport TAV tarafından icraya verildi.

8 UÇAĞIN TÜM UÇUŞLARI İKİNCİ BİR TALİMATA KADAR DURDURULDU

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Antalya Genel İcra Dairesi'nin ilgili kararını, tüm havalimanlarında uygulanmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne gönderdi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Genel İcra Dairesi'nin takip dosyasında bahsi geçen TC-OBK, TC-OBS, TC-OBU, TC-OBY, TC-ODB, TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının alacaklı Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği Anonim Ortaklığı'nın talebi gereği seferden men edilmelerine karar verildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Söz konusu karar gereği Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde Onur Air Taşımacılık A.Ş.'nin sahibi ve işleticisi olduğu TC-OBK, TC-OBS, TC-OBU, TC-OBY, TC-ODB, TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının uçuşları ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur."

26 BİN EURO İÇİN TÜM UÇAKLARA HACİZ KONULMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Onur Air'i yakından izleyen kaynaklar, şirketin sektördeki çok sayıda iş ortağına ve personele ciddi borçlarının olduğunu kaydediyor. Haczin pandemi öncesi borçlardan kaynaklandığını belirten kaynaklar, "Onur Air'in Fraport TAV Antalya'ya olan borcunun 526 bin euro olduğu, Fraport'un elinde de 500 bin euroluk teminat mektubu olduğu biliniyor. Sadece 26 bin euro için 145 milyon euro değeri olduğu tespit edilen 8 uçağa haciz koydurması düşündürücü" değerlendirmesini yapıyor.

İRANLI ORTAKTAKİ HİSSELERİ SATIN ALDI

Aynı kaynaklar, Onur Air uzun süredir ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayarak, "Pandemi şartlarında şirketin toparlanması mümkün olmadı. Ancak son dönemde hızlanan normalleşmeyle birlikte Onur Air'in sahibi Cankut Bagana bir atak yapmak için ciddi hazırlık yapıyordu. Bu hedefle İranlı ortağındaki yüzde 15 hisseyi de satın aldı. Temmuz ayıyla birlikte önemli adımlar atmaya başlayacaktı" dedi.

1992'DE KURULDU

Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş., 14 Nisan 1992'de kuruldu ve ilk uçuşunu 14 Mayıs 1992 tarihinde A-320 tipi uçaklaErcan Havalimanı'na gerçekleştirdi. Takip eden zaman içinde, Temmuz 1992'de ikinci uçağını, Aralık 1992'de üçüncü uçağını ve Nisan 1993'te dördüncü uçağını filosuna dahil etti. 2006 yılında 31 adet uçakla 7.012 koltuk kapasitesine ulaşan Onur Air pademi sürecine girerken yaklaşık 1800 personele sahipti. Şirketin bugün itibariyle 3'ü kiralık toplam 11 uçağı ve yaklaşık 1300 personeli bulunuyor.

Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu

Havacılık, Onur Air, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu - Son Dakika Ekonomi


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