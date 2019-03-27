Son Dakika Haberleri: Onur Air Kuveyt Seferlerine Başlıyor

Onur Air Kuveyt Seferlerine Başlıyor

1 saat önce

FİLOSUNA kattığı uçaklarla uçuş ağını genişletmeye devam eden Onur Air, Orta Doğu'nun önemli noktalarından biri olan Kuveyt seferlerine Haziran ayı itibariyle başlıyor.

Onur Air Kuveyt Seferlerine Başlıyor, System.String[]
FİLOSUNA kattığı uçaklarla uçuş ağını genişletmeye devam eden Onur Air, Orta Doğu'nun önemli noktalarından biri olan Kuveyt seferlerine Haziran ayı itibariyle başlıyor.

4 Haziran 2019'da  başlayacak uçuşlar, haftanın 6 günü İstanbul'dan Kuveyt'e saat 00: 30'da, Kuveyt'ten İstanbul'a saat 05: 00'da gerçekleşecek. Onur Air'in Airbus A330 uçaklarıyla düzenlenecek uçuşlar 3 saat 30 dakika sürecek. Kuveyt uçuşlarının biletleri, tüm vergiler dahil 96 USD'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kuveyt seferleriyle ilgili olarak bir açıklama yapan Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun,  "Kuveyt Orta Doğu'nun en büyük ekonomilerinden birine sahip ve önemli bir ticaret merkezi. Turizm potansiyeli ile de öne çıkan Kuveyt'i uçuş ağımıza kattığımız için mutluyuz" dedi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:40 Kaynak: DHA

Orta Doğu, Onur Air, Kuveyt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakışıklı Oyuncu Ali Yağcı, Erkenci Kuş Dizisinden Ayrılıyor Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak! Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:36:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Onur Air Kuveyt Seferlerine Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]