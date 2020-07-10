Onur Air, Türkiye'nin en büyük 110'uncu şirketi

Türkiye 'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 araştırmasının 2019 sonuçlarına göre Onur Air , 110'uncu sırada yer aldı.

Fortune Dergisi tarafından her yıl hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 - 2020 listesi açıklandı. Farklı sektörlerden 500 şirketin, 2019 yılındaki net satışlarına göre belirlenen listede Onur Air, 3 milyar 127 milyon 10 bin 71 TL'lik satış geliri ile 110'uncu sırada yer aldı. Onur Air yaptığı açıklamada, araştırmaya göre 2019 yılında performansı en yüksek şirketler sıralamasında 16'ncı, İstanbul merkezli en büyük şirketler arasında ise 65'inci sırada bulunduklarını duyurdu. Onur Air'in Genel Müdürü Teoman Tosun konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Fortune Dergisi tarafından araştırılarak hazırlanan Türkiye'nin en büyük şirketleri arasına olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2019 yılı Onur Air açısından ihracat anlamında çok verimli geçen bir yıl oldu ve 3 milyar TL'nin üzerinde satış gelirine ulaştık. Gelirinin büyük bölümünü yurt dışı satışlarından elde eden Onur Air böylece ülkeye döviz getiren en büyük ihracat şirketleri arasında da yer alma başarısını gösterdi."

- İstanbul