Onur Akay, Bülent Ersoy'u icraya verdi!

Bülent Ersoy, erkeklik dönemine ait hiçbir yerde olmayan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ses sanatçısı Onur Akay'a, 2016 yılında 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. 5 sene süren dava geçtiğimiz Mayıs ayında son bulmuş ve gerekçeli karar açıklanmıştı. Onur Akay'ın kazandığı dava sonrası mahkemenin karar verdiği avukatlık ücretini ödemeyen Bülent Ersoy icralık oldu. Onur Akay'ın avukatı Sibel Sevinç Deveci Özçelik tarafından Büyükçekmece 1. İcra Dairesi'ne başvuru yapıldı. Ersoy, kaybettiği davanın avukatlık ücretini ödemezse haciz yoluna gidilecek.

NE OLMUŞTU?

Onur Akay, 2016 yılında sosyal medyadan Bülent Ersoy'un hiçbir yerde olmayan erkeklik dönemine ait fotoğraflarını paylaşmıştı. Kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne süren Ersoy, Akay'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi de gerekçesini açıklayarak davayı reddetmişti. Gerekçeli kararda ise davacının kamu tarafından tanınmış kişi olması, sanatçı kimliği ve Türkiye'de bilinen cinsiyet değişikliği ameliyatını ilk yapanlardan biri oluşu, yayınlanan habere toplumun ilgisi nazara alındığında da basın özgürlüğüne öncelik verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatiyle manevi tazminat koşullarının oluşmadığından davanın reddine karar verildiği ifade edilmişti.