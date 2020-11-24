Onur Akın hastaneye kaldırıldı
24.11.2020 09:17
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akın, "Sevgili dostlar, beş gündür evimde sürdürdüğüm Covid-19 süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edecektir.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akın, "Sevgili dostlar, beş gündür evimde sürdürdüğüm Covid-19 süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.
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