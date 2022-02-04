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'Onur Anıtı'na saldıranlar tutuklandı - Son Dakika

'Onur Anıtı'na saldıranlar tutuklandı

04.02.2022 12:55
'Onur Anıtı'na saldıranlar tutuklandı

Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran 2 kişi tutuklandı.

Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran 2 kişi tutuklandı.

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi tarafından yakalanan ve kuzen oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı "5816 sayılı Kanun'a muhalefetten" tutuklandı. - SAMSUN

'Onur Anıtı'na saldıranlar tutuklandı

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Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Onur Anıtı'na saldıranlar tutuklandı - Son Dakika


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