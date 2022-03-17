Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

17.03.2022 11:46
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

SAMSUN'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı gerçekleştiren Celal Rahman Fidan (39) ile Batuhan Fidan (25) hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame,...

SAMSUN'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na saldırı gerçekleştiren Celal Rahman Fidan (39) ile Batuhan Fidan (25) hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Tutuklu kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkarılacak.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbarla çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

4 GÜN SAYGI NÖBETİOlayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece gündüz nöbet tutan kalabalıklar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.9'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİSamsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 kuzen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Anıtın, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle Milli Mücadele'yi temsil ettiğine yer verilen iddianamede; önemi ve özellikleri de değerlendirilerek, eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınıp, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları istendi. İddianame, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmayı 29 Mart'a bıraktı.


Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
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Samsun, Milli, Mart, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Onur Anıtı'na saldıran kuzenler, 29 Mart'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika


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