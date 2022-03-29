Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim - Son Dakika
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Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim

29.03.2022 12:47
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim

SAMSUN'daki Onur Anıtı'nı halatla çekerek zarar verdikleri belirlenen ve 2 ayrı suçtan haklarında 9'ar yıl hapis istenen kuzenlerden Celali Rahman Fidan (39), ilk duruşmada " Ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyordum. Uyuşturucu etkisindeydim" dedi.

SAMSUN'daki Onur Anıtı'nı halatla çekerek zarar verdikleri belirlenen ve 2 ayrı suçtan haklarında 9'ar yıl hapis istenen kuzenlerden Celali Rahman Fidan (39), ilk duruşmada " Ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyordum. Uyuşturucu etkisindeydim" dedi. Batuhan Fidan (25) ise olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini iddia etti.

İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 'Anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece-gündüz nöbet tutanlar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.9'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Anıtın, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle milli mücadeleyi temsil ettiğine yer verilen iddianamede; önemi ve özellikleri de değerlendirilerek, eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınıp, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları istendi. İddianame, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.'KENDİMİ KAYBETMİŞ HALDE YAPTIM'Tutuklu sanıklar Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, duruşmada savunma yaptı. Herkesten özür dilediğini belirten Celali Rahman Fidan "Kimse hakkında kötü düşünen biri değilim. En büyük hatam, uyuşturucu kullanan Batuhan'ın yanına gitmek oldu. Batuhan uyuşturucu kullanıyordu. Ben de 'Bunları yavaş yavaş içeriz, sen yeter ki arkadaşlarının yanına gitme' dedim. Daha önce hiç madde kullanmadım. Emniyette benden 5-6 saat ifade alınması gerekti. Maddenin etkisindeydim. Yemin ederim, Atatürk'e hain falan demedim. Kimseye böyle bir şey demedim. İfadeyi yazan polis bir şeyler yazmak zorundaydı. Kimsenin günahını almak istemem ama öyle bir şey demedim. Ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyordum. Uyuşturucu etkisindeydim. Bir hata yaptım. Pişmanım, herkesten özür diliyorum. Bunu suçtan kurtulmak için söylemiyorum. Kendimi kaybetmiş bir halde yaptım. Nasıl böyle bir şey oldu? Yemin ederim, bilmiyorum" dedi.'OLAY BİLGİM DIŞIMDA GERÇEKLEŞTİ'Batuhan Fidan ise, "Böyle bir olayla anıldığım için üzgünüm. Olay bilgim dışında gerçekleşti. Rahman ağabeyin fotoğraf çekineceğini sandım. Elimi bile sürmedim. Zarar gören bir şey varsa, tarafımca karşılarım. Beraatımı talep ediyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 21 Nisan'a erteledi.


Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim
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Mustafa Kemal Atatürk, Uyuşturucu, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Onur Anıtı'na saldıran sanık: Uyuşturucu etkisindeydim - Son Dakika


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