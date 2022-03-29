Onur Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında - Son Dakika
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Onur Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında

29.03.2022 11:02

Onur Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

Onur Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında

SAMSUN - Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

Samsun'da 3 Şubat Perşembe günü sabaha karşı lüks cip ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş, başarılı olamayınca yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etmiş, akraba oldukları öğrenilen C.R.F.ve B.F.yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler olaydan bir gün sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Uyuşturucu suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen C.R.F.ve B.F.hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edildi ve Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Başsavcılık iki şüpheli hakkında 5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun"un 1/2 ve 2/1. maddeleri gereği ceza tayinlerinin alt sınırdan uzaklaştırılarak 1 yıldan 7,5 yıla kadar ve Türk Ceza Kanunu'nun 152/1.a, 35, 37, 44, 53, 54 ve 63. maddeleri gereği "Kamu malına zarar verme" suçlarından da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıp, mala zarar verme teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı da ilgili indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti.

Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün davanın ilk duruşması başladı. C.R.F. Boğazlıyan Kapalı Cezaevinden, B.F. ise Sungurlu Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Yargılama devam ediyor.

Onur Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında
Onur Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında
Onur Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Onur Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında - Son Dakika


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