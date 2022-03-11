Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı - Son Dakika

Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak, şüpheli şahısların cezalandırılmaları için mahkemeye gönderildi.

Samsun'da 3 Şubat sabaha karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler olaydan bir gün sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Uyuşturucu suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu tespit edilen C.R.F. ve B.F. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edildi ve Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Başsavcılık iki şüpheli hakkında 5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun"un 1/2 ve 2/1. maddeleri gereği ceza tayinlerinin alt sınırdan uzaklaştırılarak 1 yıldan 7,5 yıla kadar ve Türk Ceza Kanunu'nun 152/1.a, 35, 37, 44, 53, 54 ve 63. maddeleri gereği "Kamu malına zarar verme" suçlarından da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıp mala zarar verme teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı da ilgili indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti.

İddianamede, C.R.F. ve B.F. Anıta gittikleri, çelik halat ve urgan ile anıtı yıkmaya çalıştıklarının ayrıntılarına da yer verildi.

(Muhammer Ay/ İHA)